Расследовать уголовное дело подростка, которую облили кислотой, будет Следственный комитет

Расследовать уголовное дело пострадавшей от кислоты девушки будет следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу. Прокуратура изъяла дело у отдела дознания УМВД.
Напомним, по версии следствия, 24-летний молодой человек выплеснул бутылку с жидкостью в сторону 16-летней петербурженки. Она получила серьезные ожоги. В результате инцидента у девушки пострадало лицо, волосы, шея, туловище и роговица глаза. Также ей ампутировали ухо.
За ходом расследования уголовного дела следит прокуратура.
На суде обвиняемый раскаялся в содеянном и пояснил, что мстил девушке за измену.
Фото: Piter.TV
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