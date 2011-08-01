В Петербурге завершили расследование дела об игорной деятельности. Нелегальный доход составил 70 млн рублей

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр. В этом деле фигурируют 19 местных жителей, которых обвиняют в создании и проведении азартных игр с целью получения дохода в особо крупном размере. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, трое из обвиняемых создали преступную группу еще в 2019 году. Они организовали сеть игровых залов, которые работали вне разрешенных зон. К своей деятельности они привлекли шестерых знакомых и еще 13 человек для проведения игр. С октября 2019 года по апрель 2021 года группа управляла этими заведениями, организуя работу и принимая ставки от игроков. Общий доход от незаконных игр составил около 70 миллионов рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств, и дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Шесть обвиняемых дополнительно обвиняются в создании и участии в преступном сообществе.

Недавно петербургская школьница оформила на родителей кредит на 500 тысяч. Она стала жертвой мошенников во время игры в Roblox.

Фото и видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу