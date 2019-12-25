Петербургская школьница оформила на родителей кредит на 500 тысяч

Она стала жертвой мошенников во время игры в Roblox.

В Петербурге 10-летняя девочка стала жертвой мошенников во время игры в Roblox, оставив родителей без значительной суммы денег. Мама девочки, Юлия, рассказала 47news, что вечером 9 сентября ребенок получил звонок в Telegram от неизвестного, который представился менеджером одного из персонажей игры. Он предложил девочке бесплатные "робуксы" — игровую валюту — и попросил зайти в онлайн-банк родителей.

Девочка выполнила инструкции, и из семейного мобильного банка исчезли 125 тысяч рублей. Кроме того, мошенники убедили ребенка оформить кредитную карту с лимитом в 530 тысяч рублей, с которой она успела сделать несколько переводов по 10 тысяч рублей на указанные номера, прежде чем карту заблокировали.

Осознав, что стала жертвой обмана, девочка без ведома родителей обратилась в службу "112". Позже родители, ничего не понимая, встретили полицию. Когда ребенок рассказал, что произошло, они были в шоке.

На следующий день Юлия подала заявление в полицию, надеясь на заморозку операций в банке. В настоящее время ведется проверка по факту мошенничества.

Фото: Piter.tv