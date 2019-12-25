Для реконструкции Колтушского шоссе уже изъяли 48 частных участков

Работы завершатся только в 2024 году.

В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти рассказали о том, как идут работы по расширению Колтушского шоссе. Для строительства уже изъяли 48 частных участков и 3 жилых дома. В общей сложности будут изъяты 100 частных участков.

Отмечается, что распоряжение правительства Ленобласти уже направили собственникам. Участок не просто изымают, а выкупают.

На прошлой неделе дорожники начали работы на участке у въезда в Янино. Левый поворот не стали закрывать по просьбе жителей.

Горы песка на фоне снега и мороза выглядит здорово, да. А фреза снимает старый асфальт на закрытой части дороги от Новой до КАДа. Сейчас там начнём перекладывать сети. Их там 10 видов всяких: от электричества до канализации. говорится в сообщении.

Реконструкция идет на участке Колтушского шоссе от Янино до Суоранды. Он считается самым загруженным. Вместо двухполосной трасса станет четырехполосной. Работы будут идти до конца лета 2024 года.

Ранее Piter.TV писал о том, что участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет четырехполосным.

Фото: Instagram / @dorogi_lo