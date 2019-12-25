Некоторые аварийные дома Центрального района не законсервированы должным образом

В помещения могут попасть посторонние люди.

Прокуратура Центрального района выявила, что некоторые аварийные дома не были законсервированы должным образом. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Дома расположены на улице Черняховского, Печатника Григорьева, а также Константина Заслонова. В них как следует не заделали проход в подвал и на первые этажи зданий. Кроме того, помещения расселенных многоквартирных домов захламлены бытовым и строительным мусором.

Устранить нарушения должна будет районная администрация.

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV