  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Некоторые аварийные дома Центрального района не законсервированы должным образом
Сегодня, 16:55
200
nadezhda_sib

Некоторые аварийные дома Центрального района не законсервированы должным образом

0 0

В помещения могут попасть посторонние люди.

Прокуратура Центрального района выявила, что некоторые аварийные дома не были законсервированы должным образом. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Дома расположены на улице Черняховского, Печатника Григорьева, а также Константина Заслонова. В них как следует не заделали проход в подвал и на первые этажи зданий. Кроме того, помещения расселенных многоквартирных домов захламлены бытовым и строительным мусором.

Устранить нарушения должна будет районная администрация. 

Ранее Piter.TV узнал о том, что вместо "потерявшего" голову трубочиста на Большой Московской придется создать нового. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

 

Теги: аварийный фонд, консервация, прокуратура, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии