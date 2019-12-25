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Вместо "потерявшего" голову трубочиста на Большой Московской придется создать нового
Сегодня, 18:09
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nadezhda_sib

Вместо "потерявшего" голову трубочиста на Большой Московской придется создать нового

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Скорее всего, старый уже не подлежит восстановлению, так как сделан из мягких материалов.

Трубочист, украшающий фасад дома №5 по Большой Московской улице, "потерял" голову. На это обратили внимание пользователи социальных сетей, а позже печальный факт подтвердил корреспондент Piter.TV. Мы узнали у пресс-службы  администрации Центрального района, какова дальнейшая судьба элемента благоустройства, и кто будет его восстанавливать.

Малая архитектурная форма появилась в 2004-2006 годах в рамках комплексного благоустройства двора. Так как трубочист не состоит на балансе у администрации района, а принадлежит частному лицу, его восстановлением власти заняться не могут.  По законодательству за содержанием объекта должен следить собственник. Прежде всего необходимо выяснить у комитета по градостроительству и архитектуре, была ли согласована работа. 

Показываем, как трубочист выглядит "до" и "после":

По информации, ЖКС №2 Центрального района, трубочист сделан из мягких материалов, он разрушается и отреставрировать работу, скорее всего, уже не удастся. Единственный вариант — сделать что-то новое. 

Попытаемся договориться с автором, а также узнать мнение жителей - захотят ли они обратно восстановить "памятник" или не захотят. Может, они захотят взять его на баланс и содержать его в будущем. Пока не известно.

пресс-служба Центрального района. 

Сейчас работу планируют снять, чтобы "мужчина" случайно не свалился на прохожих.

Фото: Piter.TV, vk.com/piter

Теги: малая архитектурная форма, памятник трубочисту, украшение, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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