Вместо "потерявшего" голову трубочиста на Большой Московской придется создать нового

Скорее всего, старый уже не подлежит восстановлению, так как сделан из мягких материалов.

Трубочист, украшающий фасад дома №5 по Большой Московской улице, "потерял" голову. На это обратили внимание пользователи социальных сетей, а позже печальный факт подтвердил корреспондент Piter.TV. Мы узнали у пресс-службы администрации Центрального района, какова дальнейшая судьба элемента благоустройства, и кто будет его восстанавливать.

Малая архитектурная форма появилась в 2004-2006 годах в рамках комплексного благоустройства двора. Так как трубочист не состоит на балансе у администрации района, а принадлежит частному лицу, его восстановлением власти заняться не могут. По законодательству за содержанием объекта должен следить собственник. Прежде всего необходимо выяснить у комитета по градостроительству и архитектуре, была ли согласована работа.

Показываем, как трубочист выглядит "до" и "после":

По информации, ЖКС №2 Центрального района, трубочист сделан из мягких материалов, он разрушается и отреставрировать работу, скорее всего, уже не удастся. Единственный вариант — сделать что-то новое.

Попытаемся договориться с автором, а также узнать мнение жителей - захотят ли они обратно восстановить "памятник" или не захотят. Может, они захотят взять его на баланс и содержать его в будущем. Пока не известно. пресс-служба Центрального района.

Сейчас работу планируют снять, чтобы "мужчина" случайно не свалился на прохожих.

Фото: Piter.TV, vk.com/piter