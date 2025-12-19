В квартире пары на Садовой нашли 46 свертков с гашишем

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("незаконный оборот наркотических средств").

Ранним утром 3 февраля у дома №66 на Садовой улице сотрудниками патрульной службы полиции Адмиралтейского района была задержана 23-летняя жительница Петербурга, пребывавшая в состоянии, похожем на нарктоическое опьянение. Задержанная сама сообщила правоохранителям, что хранит наркотическое вещество по своему домашнему адресу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Во время обыска в съемной квартире девушки, расположенной в указанном доме, был обнаружен знакомый задержанной, уроженец ближнего зарубежья, нелегально находящийся в России, а также большое количество наркотиков: 46 небольших свертков и несколько крупных брикетов с наркотическим средством – гашиш.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("незаконный оборот наркотических средств"). Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

