В Ленобласти женщину приговорили к восьми годам колонии за 57 тайников-закладок

Помимо заключения, суд постановил конфискацию автомобиля и мобильного телефона обвиняемой, использованных ею в процессе подготовки и реализации преступного замысла, с передачей имущества государству.

В Лужском районе Ленинградской области завершился судебный процесс по уголовному делу о распространении наркотиков. Подсудимой признана 46-летняя Светлана С., которой суд вынес обвинительный вердикт по факту покушения на распространение крупной партии запрещённых веществ.

Светлана С. организовала 57 закладок с наркотиками в лесной зоне Лужского района, однако её деятельность своевременно пресёк полицейский патруль, предотвратив попадание опасных веществ в оборот. Против нарушительницы незамедлительно возбудили уголовное дело. Итогом судебного разбирательства стал приговор, оглашённый 3 февраля прокурором региона. Женщина приговорена к восьмилетнему тюремному заключению.

Наказание предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Помимо заключения, суд постановил конфискацию автомобиля и мобильного телефона обвиняемой, использованных ею в процессе подготовки и реализации преступного замысла, с передачей имущества государству.

Ранее мы сообщили о том, что ликвидация "техподдержки" украинских мошенников прошла в Мурино.

Фото: Piter.TV