В селе Колчаново построили распределительный газопровод протяженностью 15,4 км

Благодаря проведённым работам доступ к природному газу получили владельцы 634 жилых строений в данном населённом пункте.

Для газификации села Колчаново Волховского района Ленинградской области специалистами предприятия "Газпром газораспределение Ленинградская область" проложены распределительные газовые сети длиной 15,4 км, сообщается в официальном релизе компании.

Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" Вячеслав Бузин отметил, что жителям предоставляется возможность бесплатного строительства газовых вводов до границы земельных участков в рамках программы догазификации. Затраты на подготовку жилья к приёму природного газа частично покрываются региональной субсидией. Граждане имеют право подать заявку на присоединение, а заключение комплексного договора обеспечит проведение всех необходимых процедур силами специалистов компании, что позволит ускорить процесс подключения и сделать его удобнее для владельцев недвижимости.

Фото:"Газпром газораспределение Ленинградская область"