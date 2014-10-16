Для проведения "Дня Д" в Петербурге применят уникальную систему распределенного звука

Технологию будут использовать на различных площадках и впервые — в Таврическом саду.

В Таврическом саду в "День Д" зазвучат произведения писателя Сергея Довлатова по громкой связи. О запуске уникальный системы распределенного звука сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Произведения будут звучать с 14:00 до 18:00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережной, Дворцовом мосту в дни проведения фестиваля — с 3 по 5 сентября. В роли чтецов выступит сам автор и актеры — Максим Виторган, Константин Хабенский и другие.

Такая же система распределенного звука применяется и в проекте "Поющие мосты", когда Дворцовый мост разводят под классическую музыку. Система может быть применена при чрезвычайных ситуациях, но такой необходимости нет, и она активно используется в различных общественных и культурных городских проектах.

Акустическая смарт-система может работать в Таврическом саду круглый год. Звуковое поле равномерно, высокое качество звука и четкость удается добиться на всей территории.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о программе "Дня Д".

Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга