Организаторы "Дня Д" опубликовали программу фестиваля

Фестиваль будет юбилейным — Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет.

Стало известно, какие мероприятия пройдут на фестивале "День Д" в этом году. Он запланирован на 3-5 сентября.

Мероприятия будут проходить на разных площадках. Так, например, стрит-арт художник Стас Багс и другие будут рисовать легальные граффити под мостом Бетанкура, в Зуме пройдет онлайн празднование дня рождения с друзьями и родственниками Сергея Довлатова, на блошином рынке на Удельной будет шопинг-марафон.

Дворцовый мост разведут под "саундтрек Довлатова", а днем произведения писателя будут читать Максим Виторган, Константин Хабенский и другие.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

"День Д" — фестиваль, посвященный жизни и творчеству Сергея Довлатова. 3 сентября 2021-го года ему бы исполнилось 80 лет.

Фото: ВК / "День Д" | фестиваль Довлатова