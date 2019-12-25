Организаторы "Дня Д" опубликовали программу фестиваля

Стало известно, какие мероприятия пройдут на фестивале "День Д" в этом году. Он запланирован на 3-5 сентября.
Мероприятия будут проходить на разных площадках. Так, например, стрит-арт художник Стас Багс и другие будут рисовать легальные граффити под мостом Бетанкура, в Зуме пройдет онлайн празднование дня рождения с друзьями и родственниками Сергея Довлатова, на блошином рынке на Удельной будет шопинг-марафон.
Дворцовый мост разведут под "саундтрек Довлатова", а днем произведения писателя будут читать Максим Виторган, Константин Хабенский и другие.
С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
"День Д" — фестиваль, посвященный жизни и творчеству Сергея Довлатова. 3 сентября 2021-го года ему бы исполнилось 80 лет.
Фото: ВК / "День Д" | фестиваль Довлатова
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