  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге действуют около 200 распоряжений об ограничении движения
Сегодня, 10:28
141
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге действуют около 200 распоряжений об ограничении движения

0 0

Больше всего ограничений в центре города (порядка 100).

В Петербурге в настоящее время действуют порядка 200 распоряжений об ограничении или о закрытии движения в связи с производством работ, сообщили в Государственной административно-технической инспекции 15 мая. 

Больше всего ограничений в центре города (около 100), на севере и юге примерно одинаковое количество – в среднем, по 50. Благодаря ограничениям обеспечивается проведение ремонта инженерных сетей, дорожного полотна, фасадов зданий. С ними можно ознакомиться на сайте ГАТИ. 

Например, с 16 мая движение ограничат и запретят в Выборгском и Петроградском районах. Планируются работы по ремонту дорожного покрытия. 

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году ГАТИ выдала свыше 600 ордеров на ремонт домов. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии