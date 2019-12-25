В Петербурге действуют около 200 распоряжений об ограничении движения

Больше всего ограничений в центре города (порядка 100).

В Петербурге в настоящее время действуют порядка 200 распоряжений об ограничении или о закрытии движения в связи с производством работ, сообщили в Государственной административно-технической инспекции 15 мая.

Больше всего ограничений в центре города (около 100), на севере и юге примерно одинаковое количество – в среднем, по 50. Благодаря ограничениям обеспечивается проведение ремонта инженерных сетей, дорожного полотна, фасадов зданий. С ними можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

Например, с 16 мая движение ограничат и запретят в Выборгском и Петроградском районах. Планируются работы по ремонту дорожного покрытия.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году ГАТИ выдала свыше 600 ордеров на ремонт домов.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга