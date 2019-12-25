С 16 мая движение ограничат и запретят в двух районах Петербурга

Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия.

В двух районах Петербурга с 16 мая вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

В Выборгском районе по 21 мая в связи с работами по ремонту дорожного покрытия закроют движение по боковому проезду проспекта Тореза от Институтского проспекта до площади Мужества.

В Петроградском районе по этой же причине до с 08:00 пятницы до 08:00 17 мая перекроют проезд по Съезжинской улице от Большой Пушкарской улицы до Большого проспекта П. С. В тот же период ограничат движение по Большому проспекту П. С. на пересечении со Съезжинской улицей.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что две полосы на дамбе Петербурга перекрыли до 19 мая.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга