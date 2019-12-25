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С 16 мая движение ограничат и запретят в двух районах Петербурга
Сегодня, 10:59
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С 16 мая движение ограничат и запретят в двух районах Петербурга

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Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия.

В двух районах Петербурга с 16 мая вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города. 

В Выборгском районе по 21 мая в связи с работами по ремонту дорожного покрытия закроют движение по боковому проезду проспекта Тореза от Институтского проспекта до площади Мужества. 

В Петроградском районе по этой же причине до с 08:00 пятницы до 08:00 17 мая перекроют проезд по Съезжинской улице от Большой Пушкарской улицы до Большого проспекта П. С. В тот же период ограничат движение по Большому проспекту П. С. на пересечении со Съезжинской улицей.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что две полосы на дамбе Петербурга перекрыли до 19 мая. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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