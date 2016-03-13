Две полосы на дамбе Петербурга перекрыли до 19 мая

Автовладельцам настоятельно рекомендовано проявлять внимательность, неукоснительно следовать установленным временным дорожным знакам и строго придерживаться установленных лимитов скорости.

Пресс-служба Комплекса защитных сооружений от наводнений проинформировала, что на дамбе Петербурга ведутся восстановительные работы асфальтового покрытия на мостах водовыпускных конструкций внутренних участков кольцевой автодороги: В-4 (133-й километр), В-5 (137-й километр) и В-6 (139-й километр).

Ремонтные мероприятия запланированы на период с 13 по 19 мая 2025 года. В связи с работами временные ограничения коснутся правой и средней полос движения магистрали, движение автотранспорта будет осуществляться по оставшейся свободной левосторонней полосе.

Автовладельцам настоятельно рекомендовано проявлять внимательность, неукоснительно следовать установленным временным дорожным знакам и строго придерживаться установленных лимитов скорости.

Ранее мы сообщили о том, что с 15 мая движение ограничат в Выборгском, Московском и Пушкинском районах.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (Дамба Санкт-Петербурга)