С 15 мая движение ограничат в Выборгском, Московском и Пушкинском районах

На участках пройдут ремонтные работы.

В трех районах Петербурга с 15 мая вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

В Выборгском районе по 23 июня в связи с работами по ремонту трамвайных путей затруднится проезд по проспекту Энгельса от улицы Сикейроса до дома 120А по проспекту Энгельса.

В Московском районе до 16 мая планируется ремонт дорожного покрытия, поэтому движение перекроют по Киевской улице у Московского проспекта.

А в Пушкинском районе по 31 августа будут прокладывать инженерные сети, из-за чего ограничивается проезд по шоссе Подбельского в Пушкине от Сетевой улицы до тупика, по Сетевой улице от Вавиловского проезда до улицы Подбельского.

Ранее на Piter.TV: на развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд в ночь с 14 на 15 мая.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга