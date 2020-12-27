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С 15 мая движение ограничат в Выборгском, Московском и Пушкинском районах
Сегодня, 11:28
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С 15 мая движение ограничат в Выборгском, Московском и Пушкинском районах

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На участках пройдут ремонтные работы.

В трех районах Петербурга с 15 мая вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

В Выборгском районе по 23 июня в связи с работами по ремонту трамвайных путей затруднится проезд по проспекту Энгельса от улицы Сикейроса до дома 120А по проспекту Энгельса. 

В Московском районе до 16 мая планируется ремонт дорожного покрытия, поэтому движение перекроют по Киевской улице у Московского проспекта. 

А в Пушкинском районе по 31 августа будут прокладывать инженерные сети, из-за чего ограничивается проезд по шоссе Подбельского в Пушкине от Сетевой улицы до тупика, по Сетевой улице от Вавиловского проезда до улицы Подбельского. 

Ранее на Piter.TV: на развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд в ночь с 14 на 15 мая. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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