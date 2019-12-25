В новогодние праздники в Петербурге изменится расписание пригородных электричек

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года электрички будут ходить по расписанию выходных дней.

В новогодние праздники в Петербурге изменится расписание движения пригородных электричек. Об этом сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК).

С 31 декабря 2022 года по 7 января 2023 года движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы; 8 января 2023 года движение пригородных поездов будет осуществляться по графику воскресенья.

Частично изменится расписание движения пригородных поездов на Витебском, Финляндском, Балтийском, Северном и Московском направлениях Октябрьской железной дороги. С подробным расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.

Также на новогодних каникулах из Петербурга в Выборг будет ходить ретроэлектричка.

Фото: СЗППК