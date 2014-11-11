На новогодних каникулах из Петербурга в Выборг будет ходить ретроэлектричка

В составе "Лахты" – 10 воссозданных вагонов электропоезда ЭР2К-980 с интерьером в стиле 70-80-х годов. Для спортивного снаряжения есть крепления, а для зарядки гаджетов – USB-разъёмы.

Со 2 по 8 января между Санкт-Петербургом и Выборгом будет ежедневно курсировать туристический ретроэлектропоезд "Лахта", отправляясь. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Электричка будет отправляться из Санкт-Петербурга в 8:30 (в Выборге в 11:45); из Выборга в 17:30 (в Санкт-Петербурге в 21:00). Остановки предусмотрены на станциях Токсово, Кавголово, Орехово, Игора и Каменногорск. В Каменногорске организована стыковка с "Ласточкой" до Сортавалы.

В составе "Лахты" – 10 воссозданных вагонов электропоезда ЭР2К-980 с интерьером в стиле 70-80-х годов. Для спортивного снаряжения есть крепления, а для зарядки гаджетов – USB-разъёмы.

Фото: Telegram/ Телеграмма РЖД