На Пискаревском проспекте сосед распылил содержимое газового баллончика в лицо 14-летней девочке

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Красногвардейского района Петербурга разбирается в обстоятельствах инцидента с участием 14-летней девочки-подростка на Пискаревском проспекте, которой в лицо распылили газовый баллончик. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 3 марта поступило сообщение о том, что во дворе дома 145 корпус 2 по Пискаревскому проспекту мужчина распылил содержимое газового баллончика в лицо девочке.

Полицейские установили, что у квартиры в доме 145, корпус 2 по Пискаревскому проспекту 14-летней девочке в ходе словесного конфликта сосед распылил содержимое газового баллончика в лицо, после чего сбежал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пассажир автобуса брызнул из баллончика в лицо кондуктора на Кронштадтской.

Фото: Piter.tv