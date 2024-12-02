Пассажир автобуса брызнул из баллончика в лицо кондуктора на Кронштадтской

Пострадавшим оказался 22-летний молодой человек.

Полицейские разыскивают пассажира, который брызнул из газового баллончика в лицо кондуктора в автобусе в Кировском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 3 марта в 06:40 на остановке "Кировский завод" на Кронштадтской улице. Пострадавшим оказался 22-летний молодой человек, хулиган с места скрылся.

Правоохранители приняли меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV