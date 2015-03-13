Двое подростков напали с газовым баллончиком на дворника и мальчика в Приморском районе

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Разыскиваются подростки, которые напали на двух человек в Приморском районе Петербурга. На вид злоумышленникам около 11-13 лет, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Двое хулиганов накануне днем распылили содержимое газового баллончика в лицо 31-летнему дворнику ЖКС. Это произошло у дома 67 по Комендантскому проспекту. Уроженец Таджикистана в 2020 году получил гражданство РФ.

Через час на Глухарской улице неизвестные сделали то же самое в отношении 13-летнего шестиклассника. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец распылил семикласснику в лицо газовый баллончик в конфликте на Белы Куна.

Фото: Piter.TV