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Двое подростков напали с газовым баллончиком на дворника и мальчика в Приморском районе
Сегодня, 8:32
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Двое подростков напали с газовым баллончиком на дворника и мальчика в Приморском районе

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Разыскиваются подростки, которые напали на двух человек в Приморском районе Петербурга. На вид злоумышленникам около 11-13 лет, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Двое хулиганов накануне днем распылили содержимое газового баллончика в лицо 31-летнему дворнику ЖКС. Это произошло у дома 67 по Комендантскому проспекту. Уроженец Таджикистана в 2020 году получил гражданство РФ. 

Через час на Глухарской улице неизвестные сделали то же самое в отношении 13-летнего шестиклассника. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец распылил семикласснику в лицо газовый баллончик в конфликте на Белы Куна.

Фото: Piter.TV 

Теги: газовый баллончик, приморский район, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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