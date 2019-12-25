Мужчина пытался похитить из магазина на Васильевском острове 9 плиток шоколада

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд.

Петербуржец пытался похитить из магазина шоколад, распылив в лицо охранникам перцовый баллончик. Подробности инцидента сообщила прокуратура Василеостровского района.

По версии следствия, 22 октября 2024 года 43-летний обвиняемый, находясь в магазине на 11-ой линии В.О., попытался тайно похитить 9 плиток шоколада и 2 бутылки шампуня, общей стоимостью около 5 тысяч рублей.

Охранники магазина попытались остановить мужчину. Но подозреваемый распылил в лицо работников перцовый газ из баллончика и попытался скрыться. В итоге он всё равно был остановлен и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: unsplash (Tamas Pap)