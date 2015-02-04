В Колпино задержали мужчину, который во время ссоры применил газовый баллончик

В полицию обратился 21-летний пострадавший.

Полиция Колпинского района задержала мужчину, распылившего содержимое газового баллончика в сторону 21-летнего оппонента. Подробности рассказали в региональном МВД.

В полицию 16 сентября обратился 21-летний мужчина с заявлением о том, что 10 сентября около девяти часов вечера в Колпино у дома 28 по улице Танкистов малознакомый во время внезапной ссоры распылил содержимое газового баллончика ему в лицо, после чего скрылся.

Вечером 16 сентября у дома 32 по бульвару Трудящихся по подозрению в совершении данного правонарушения задержан неработающий 36-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК РФ (Хулиганство).

Фото: МВД

В начале сентября был задержан распыливший перцовый баллончик в сторону двухлетней девочки на проспекте Ветеранов.

Фото: Piter.TV