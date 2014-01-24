Задержан распыливший перцовый баллончик в сторону двухлетней девочки на проспекте Ветеранов

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Красносельского района задержали молодого человека, который распылил содержимое перцового баллончика в сторону двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 5 сентября.

В полицию от горожанки накануне поступила информация о том, что у дома 122 по проспекту Ветеранов неизвестный распылил содержимое "перцовки" в сторону ее мужа. Также струя газа по ветру попала в девочку, находившуюся рядом. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на электросамокате.

Позже правоохранителям стало известно от медиков петербургской больницы об обращении в нее 32-летнего мужчины и его двухлетней дочери с диагнозом химического ожога лица и глаз. После оказания помощи их в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

У дома 6 по Флотской улице в Новом Девяткино во Всеволожском районе 4 сентября по подозрению в совершении этого преступления задержали 21-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что на Ветеранов первоклассник получил тяжелые травмы, упав с горки.

Фото: Piter.TV