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Задержан распыливший перцовый баллончик в сторону двухлетней девочки на проспекте Ветеранов
Сегодня, 10:16
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Задержан распыливший перцовый баллончик в сторону двухлетней девочки на проспекте Ветеранов

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Красносельского района задержали молодого человека, который распылил содержимое перцового баллончика в сторону двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 5 сентября. 

В полицию от горожанки накануне поступила информация о том, что у дома 122 по проспекту Ветеранов неизвестный распылил содержимое "перцовки" в сторону ее мужа. Также струя газа по ветру попала в девочку, находившуюся рядом. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на электросамокате. 

Позже правоохранителям стало известно от медиков петербургской больницы об обращении в нее 32-летнего мужчины и его двухлетней дочери с диагнозом химического ожога лица и глаз. После оказания помощи их в удовлетворительном состоянии отпустили домой. 

У дома 6 по Флотской улице в Новом Девяткино во Всеволожском районе 4 сентября по подозрению в совершении этого преступления задержали 21-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее мы рассказывали о том, что на Ветеранов первоклассник получил тяжелые травмы, упав с горки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект ветеранов, распылили перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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