Полицией Петербурга раскрыто убийство 2008 года

Петербуржец подозревается в убийстве из корыстных побуждений с целью завладения квартирой.

В Петербурге раскрыли убийство, которое было совершено в Адмиралтейском районе в 2008 году. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 октября 2008 года района поступило сообщение об исчезновении женщины 1956 года рождения, проживающей на улице Декабристов. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Тогда раскрыть преступление не удалось.

Спустя 17 лет сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника. В Петербурге 18 февраля 2026 года по подозрению в совершении этого преступления задержан 66-летний мужчина. Оперативники установили, что в октябре 2008 года, действуя из корыстных побуждений с целью завладения квартирой, подозреваемый ударил женщину молотком по голове и та скончалась на месте. Для сокрытия следов преступления он вывез останки в лесной массив на территории Ломоносовского района Ленинградской области.

Ранее возбужденное уголовное дело переквалифицировано по п. "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Фигурант задержан. Правоохранители разыскивают части тела погибшей.

Фото: Piter.tv