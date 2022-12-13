В Петербурге раскрыли убийство почти 20-летней давности

Ранее считалось, что молодой человек умер от передозировки наркотиками.

Петербургские полицейские раскрыли запутанное убийство, совершенное в 2004 году. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В июле 2004 года в Пскове в подъезде дома 10А по Народной улице был обнаружен труп 20-летнего Валерия, жителя Курортного района Петербурге. В крови молодого человека обнаружили метадон и алкоголь. Первоначально было установлено, что петербуржец умер от передозировки наркотиками.

Спустя почти 20 лет сотрудники петербургского уголовного розыска получили оперативную информацию: смерть Валерия носила не случайный характер. Быо установлено, что потерпевший погиб из-за своей квартиры. Он жил один в двухкомнатной квартире на улице Инструментальщиков в Сестрорецке. Близких родственников у него не было. Незадолго до трагедии на молодого человека вышел его старый знакомый, которому на тот момент было 27 лет. Он "подсадил" Валерия на наркотики. Когда потерпевший уже полностью был под влиянием своего знакомого, тот вместе со своим 36-летним подельником убедил Валерия продать квартиру. После того как квартира по фиктивной сделке была переоформлена на подставных лиц, её уже бывшего хозяина 19 июля 2004 года под надуманным предлогом вывезли в Псков. Там, зайдя в первый попавшийся подъезд многоэтажки, злоумышленники дали Валерию, до того уже употребившего алкоголь, лошадиную дозу метадона. После того, как молодой человек потерял сознание, ему перекрыли дыхательные пути, сымитировав смерть от передозировки наркотиками.

После появления новых фактов в деле было уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Старший из злоумышленников ещё в 2012 году был осужден на пожизненное заключение за совершение серии аналогичных преступлений. Его подельника, уже имевшего 9 судимостей, полицейские нашли в СИЗО, где он содержался под стражей за совершение изнасилования.

Ранее в Петербурге были задержаны подозреваемые в четырех убийствах в 90-х годах.

Фото: Piter.tv; МВД