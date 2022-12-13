В Петербурге задержаны подозреваемые в четырех убийствах в 90-х годах

В частности, фигуранты подозреваются в четырех убийствах, которые совершены в 1995 и 1996 году.

В Петербурге полицейскими задержаны подозреваемые в убийствах в 90-х годах. Накануне оперативники задержали четверых жителей региона в возрасте от 50 до 70 лет. Они подозреваются в подготовке и совершении серии заказных убийств в 90-х годах, сообщилил в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно установлено, что в то время один из злоумышленников был руководителем охранного предприятия, а трое других – его подчиненными. На самом деле организация служила прикрытием для противоправной деятельности, которая велась в интересах одного из крупнейших криминальных сообществ Петербурга. В частности, фигуранты подозреваются в четырех убийствах, которые совершены в 1995 и 1996 году.

Два из них связаны с рынком ритуальных услуг. В сентябре 1995 года на Южном кладбище был застрелен его директор. Его преемник был убит через полгода возле дома на Гаврской улице с помощью самодельного взрывного устройства. Случайной жертвой также стала пожилая соседка убитого.

Еще одно преступление связано с финансовым конфликтом близкого друга лидера группы с петербургским коммерсантом. Фигурант организовал взрыв в его офисе в феврале 1996 года. А в апреле того же года исполнитель первого убийства директора кладбища был устранен по приказу своего же руководителя.

В ходе обыска по месту проживания и на дачном участке одного из задержанных полицейские изъяли огнестрельное оружие различного типа, гранаты, а также большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее была найдена ещё одну жертва серии заказных убийств банды Кулибабы.

Фото и видео: МВД