В Петербурге раскрыто убийство 18-летней давности

В декабре 2004 года в полицию Красногвардейского района обратился мужчина, который просил разыскать его сына 1983 года рождения.

В Петербурге полицейские раскрыли убийство 18-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В декабре 2004 года в полицию Красногвардейского района обратился мужчина, который просил разыскать его сына 1983 года рождения. Последний раз, по словам отца, его видели в медицинском колледже.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 16 мая 2022 года у дома 12 по улице Жени Егоровой был задержан 39-летний гражданин. Его изобличили в том, что в конце октября 2004 года он вместе с двумя однокурсниками выехал в район поселка Агалатово. Там в лесном массиве они стреляли по бутылка из ружья. Подозреваемый выстрелил в голову своему однокурснику, от чего тот скончался на месте. После этого труп погибшего скинули в овраг и закидали листвой и ветками.

Ранее петербургские полицейские раскрыли преступление 22-летней давности.

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