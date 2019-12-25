Петербургские полицейские раскрыли преступление 22-летней давности

Подозреваемым оказался

Полицейские Центрального района Петербурга раскрыли преступление 22-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Во дворе дома 36 по улице Константина Заслонова 5 мая 2000 года неизвестные причинили телесные повреждения 45-летнему петербуржцу. Пострадавший от полученных травм скончался в медицинском учреждении. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

У дома 33 по Баскову переулку 16 мая полицейскими по подозрению в совершении указанного преступления задержан 45-летний ранее судимый кондуктор трамвайного парка. Правоохранители установили, что подозреваемый нашел для совершения указанного преступления 46-летнего мужчину, который нанес потерпевшему многочисленные удары ногами и руками в область головы. Подельник кондуктора скончался в 2002 году.

Фото: Piter.tv