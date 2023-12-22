В Петербурге раскрыли убийство 1988 года

Пострадавший получил повреждения бедренных артерии и вены, в результате чего скончался на месте происшествия от острой кровопотери.

В Центральном районе Петербурга раскрыли убийство, совершенное в 1988 году. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейские раскрыли убийство, которое произошло 36 лет назад на перекрестке 10-й Советской и Мытнинской улиц. Там был найден труп 30-летнего мужчины.

Было установлено, что в результате внезапно возникшего конфликта, неизвестный осколком от бутылки нанес мужчине косо-продольную линейную рану на передней внутренней поверхности левого бедра. Пострадавший получил повреждения бедренных артерии и вены, в результате чего скончался на месте происшествия от острой кровопотери. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовных дел прошлых лет 18 января 2024 года была установлена причастность к совершению данного преступления Т., который умер в 2010 году в возрасте 72 лет. В отношении мужчины вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Ранее в Петербурге раскрыли ещё одно убийство 32-летней давности.

Фото: Piter.tv