В Петербурге раскрыли убийство 32-летней давности

Обвиняемый скончался в 2017 году.

В Центральном районе Петербурга раскрыли убийство, которое было совершено в 1991 году. Подробности стали известны Piter.tv.

В одной из комнат коммунальной квартиры 1 дома 25 по улице Коломенской 7 декабря 1991 года был обнаружен труп 57-летнего В. со следами насильственной смерти, а именно странгуляционной бороздой на шее, гематомами и ссадинами различных частей тела. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Правоохранителями 16 января 2024 года установлена причастность к совершению указанного преступления З. 1963 года рождения, который умер в мае 2017 года. Установлено, что З., находясь в гостях, после совместного распития алкоголя в ходе внезапно возникшей ссоры нанес несколько ударов В., после чего задушил его шнурком.

Следователем-криминалистом вынесено постановление о привлечении З. в качестве обвиняемого.

Ранее на Piter.tv: Петербуржец проведёт 8 лет в колонии за убийство из ревности.

Фото: Piter.tv