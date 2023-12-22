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Петербуржец проведёт 8 лет в колонии за убийство из ревности
Сегодня, 11:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец проведёт 8 лет в колонии за убийство из ревности

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Он ударил женщину 9 раз ножом и сбросил с балкона.

Петербуржец проведёт 8 лет в колонии за убийство из ревности. Об этом сообщила прокуратура Приморского района.

Суд установил, что 21 сентября 2021 года М., находясь на лестничной клетке на 13 этаже в доме 15 корпус 2 лит А по Коломяжскому проспекту, на почве ревности нанес женщине не менее 9 ударов ножом по различным частям тела. После чего обвиняемый сбросил тело с балкона общего пользования с 13 этажа.

М. признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Недавно на бульваре Новаторов убили пенсионерку.

Фото: Piter.tv

Теги: ревность, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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