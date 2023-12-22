  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Похитивший икону Божией Матери в храме в Петербурге обокрал еще одну церковь в Песочном
Сегодня, 15:36
79
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Похитивший икону Божией Матери в храме в Петербурге обокрал еще одну церковь в Песочном

0 0

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Мужчина, который похитил икону Божией Матери в храме на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, обокрал церковь в поселке Песочное Курортного района. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 28 января.

Напомним, 40-летний злоумышленник днем 9 января вынес из храма икону Божией Матери "Всецарица" в серебряном окладе. Кроме того, на ней висели около 20 золотых украшений-пожертвований. Мужчина был задержан у дома по проспекту Культуры уже 10 января.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что фигурант причастен еще к одной краже, совершенной в конце декабря 2023 года в церкви в Песочном. Тогда он похитил пожертвования прихожан, находящиеся на одной из икон. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). 

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям. 

Ранее на Piter.TV: раскрыто разбойное нападение в сетевом магазине одежды на улице Коллонтай.

Фото: Piter.TV

Теги: кража иконы, пожертвования, поселок песочное
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии