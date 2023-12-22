Похитивший икону Божией Матери в храме в Петербурге обокрал еще одну церковь в Песочном

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Мужчина, который похитил икону Божией Матери в храме на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, обокрал церковь в поселке Песочное Курортного района. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 28 января.

Напомним, 40-летний злоумышленник днем 9 января вынес из храма икону Божией Матери "Всецарица" в серебряном окладе. Кроме того, на ней висели около 20 золотых украшений-пожертвований. Мужчина был задержан у дома по проспекту Культуры уже 10 января.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что фигурант причастен еще к одной краже, совершенной в конце декабря 2023 года в церкви в Песочном. Тогда он похитил пожертвования прихожан, находящиеся на одной из икон. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям.

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Фото: Piter.TV