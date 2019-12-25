Петербургскими полицейскими раскрыта кража дамской сумочки на Московском вокзале

Сумма причиненного ущерба составила около 92 тысяч рублей. Подозреваемой оказалась 37-летняя уроженка Костромской области.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража дамской сумочки на Московском вокзале. Подозреваемая выявлена по месту жительства в городе Нерехта Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

К полицейским обратилась туристка из Москвы с просьбой оказать содействие в розыске дамской сумочки, которая пропала у нее на территории Московского вокзала Петербурга. Сумма причиненного ущерба составила около 92 тысяч рублей. Подозреваемой оказалась 37-летняя уроженка Костромской области.

Выяснено, что потерпевшая, торопясь на пассажирский поезд сообщением "Санкт-Петербург – Москва", по собственной неосторожности оставила сумку в досмотровой зоне вокзала. Следом за ней шла пассажирка из Костромы. Забрав свои вещи, она прихватила и бесхозную вещь. Затем села в поезд сообщением "Санкт-Петербург – Уфа" и покинула Северную столицу.

При досмотре у подозреваемой обнаружена и изъята сумка с личными вещами брендовых марок: солнцезащитные очки, кошелек, наушники. Денежные средства в размере 7 800 рублей она успела потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в краже рюкзака со смартфонами в электричке.

Фото: Piter.tv