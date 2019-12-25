Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в краже рюкзака со смартфонами в электричке

В рюкзаке пассажира находились личные вещи стоимостью более 90 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга раскрыли кражу рюкзака пассажира, в котором находились личные вещи стоимостью более 90 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

За помощью к полицейским обратился 26-летний житель Железногорска. Он сообщил, что в электропоезде сообщением "Санкт-Петербург – Любань" пропал его рюкзак.

По подозрению в краже был задержан 55-летний местный житель. Полицейскими установлено, что мужчины ехали в одной электричке. Потерпевший при выходе из вагона на железнодорожной станции Тосно забыл свой рюкзак. Злоумышленник увидел оставленную вещь и забрал рюкзак с собой. Сумма причиненного ущерба владельцу составила более 90 тысяч рублей.

В квартире подозреваемого обнаружены четыре дорогостоящих телефона, находящихся в рюкзаке. Установлено, что одним из гаджетов злоумышленник активно пользовался. Три других смартфона он планировал продать.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее в поезде "Москва – Петербург" у пассажирки украли 25 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте