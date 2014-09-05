Петербуржца уличили в убийстве 20-летней давности из-за золотых серёжек

Он подозревается в избиении до смерти 77-летней пенсионерки.

Полицейские Кировского района Петербурга раскрыли корыстное убийство пенсионерки, совершенное более 20 лет назад. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В мае 2001 года в своей квартире дома 10/7 по Дачному проспекту с признаками насильственной смерти был обнаружен труп 77-летней женщины. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Также у погибшей были похищены золотые серьги. На тот момент оперативники не смогли выйти на след преступника.

Недавно полицейскими была получена информация о причастности к совершенному преступлению 46-летнего жителя городского поселка Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. Накануне утром полицейские задержали подозреваемого.

Фото: МВД

Он признался, что в мае 2001 года, находясь у дома 10/7 по Дачному проспекту, увидел женщину с золотыми сережками и решил их похитить. Поднявшись за своей жертвой на этаж, он проник за ней в квартиру, где забил её до смерти, сорвал серьги и скрылся.

Уголовное дело переквалифицировано на статью 105 УК РФ (убийство).

Ранее был задержан рецидивист, напавший на пенсионерок на Петергофском шоссе. Он сталкивал их с лестницы и бил ногами.

Главное фото: unsplash