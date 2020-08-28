За 5 лет в Петербурге в 2,5 раза увеличились расходы на здравоохранение

За указанный период построили шесть стационаров-трансформеров, модернизировали 53 больницы и 150 поликлиник.

Расходы на здравоохранение в Петербурге за последние 5 лет увеличились в 2,5 раза. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на главу города.

За указанный период в Петербурге построили шесть стационаров-трансформеров, модернизировали 53 больницы и 150 поликлиник. Также открыто более 50 амбулаторных подразделений.

В этом году введены взрослая и детская поликлиники в Толубеевском проезде. Их очень ждали жители микрорайона "Северная долина". В субботу в ходе объезда Выборгского района убедился, что оба медицинских учреждения работают по бережливым технологиям. Губернатор Петербурга

Городские поликлиники получили почти 5 тыс. единиц медицинского оборудования. В восьми стационарах работают "умные" операционные. Кроме того, обновлен парк машин "скорой".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге обновляют подъезды к медучреждениям.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга (носит иллюстративный характер)