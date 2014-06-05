Прокуратура требует Комздрав Петербурга компенсировать расходы на лекарства для ребенка-инвалида

Мать ребенка самостоятельно приобрела лекарства на сумму более 40 тысяч рублей.

Прокуратура Василеостровского района потребовала компенсировать расходы на льготные лекарства для ребенка-инвалида.

Установлено, что ребенку-инвалиду был назначен жизненно необходимый льготный лекарственный препарат. Однако медикаменты не были выданы. Мать ребенка самостоятельно приобрела лекарства на сумму более 40 тысяч рублей.

В целях восстановления прав ребенка-инвалида прокурор Василеостровского района направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с регионального комитета здравоохранения затраченных семьей денежных средств. Исковое заявление находится на рассмотрении.

