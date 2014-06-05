  1. Главная
Прокуратура требует Комздрав Петербурга компенсировать расходы на лекарства для ребенка-инвалида
Сегодня, 9:01
127
Мать ребенка самостоятельно приобрела лекарства на сумму более 40 тысяч рублей.

Прокуратура Василеостровского района потребовала компенсировать расходы на льготные лекарства для ребенка-инвалида.

Установлено, что ребенку-инвалиду был назначен жизненно необходимый льготный лекарственный препарат. Однако медикаменты не были выданы. Мать ребенка самостоятельно приобрела лекарства на сумму более 40 тысяч рублей.

В целях восстановления прав ребенка-инвалида прокурор Василеостровского района направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с регионального комитета здравоохранения затраченных семьей денежных средств. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее работникам Петербурга и Ленобласти напомнили, как компенсировать расходы на лечение за счет средств СФР.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)

Теги: лекарства, льготы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

