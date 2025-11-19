  1. Главная
Доходы петербургского бюджета в 2026 году составят почти 1,5 трлн рублей
Сегодня, 8:58
Работа над формированием главного финансового документа Северной столицы подходит к концу.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" заявил, что доходы городского бюджета в следующем году могут составить около 1,5 трлн рублей. 

Работа над формированием главного финансового документа Северной столицы подходит к концу. При этом чиновник отметил, что этот процесс – бесконечный. 

После того, как бюджет будет подписан губернатором, будет большая работа проводиться по доведению тех средств, которые сконцентрированы в бюджете, до тех, кто будет их тратить. Определение различного рода адресных перечней, поэтому еще большая работа впереди, но основные контуры действительно, они очерчены. 

Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

А расходы дойдут до 1,6 трлн рублей. На 3 года общий объем расходов – 5 трлн рублей, подчеркнул Алексей Корабельников. 

Ранее на Piter.TV: законопроект о бюджете на 2026-2028 годы принят во втором чтении. 

Фото: Piter.TV 

