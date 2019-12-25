Названа ключевая составляющая развития Петербурга до 2030 года

На ремонт дорог в проекте бюджета предусмотрено около 48 млрд рублей.

В ходе представления проекта бюджета Петербурга на 2026-2028 годы депутатам Законодательного Собрания губернатор Александр Беглов заявил о том, что дорожные мегапроекты и система внутригородских магистралей – ключевая составляющая развития до 2030 года.

По словам главы Северной столицы, особая роль принадлежит Широтной магистрали скоростного движения и Большому Смоленскому мосту. Первый этап ШМСД, Витебская развязка, уже успешно функционирует. На возведение следующих на 3 года заложено 94 млрд рублей.

А строительство Большого Смоленского моста идет с опережением графика. В 2027 году хотят открыть рабочее движение, в 2028 году – завершить объект досрочно.

С реализацией мегапроектов увязано обновление всей системы внутригородских дорог. На ее развитие в 3-летней Адресной инвестиционной программе зарезервировано 440 млрд рублей. Это больше половины общего объема АИП. Александр Беглов, губернатор Петербурга

На ремонт дорог в проекте бюджета предусмотрено около 48 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: в Смольном показали новый этап строительства трассы М-32 возле "Лахты".

Фото: пресс-служба Смольного