На бесплатную медпомощь в 2026 году в Петербурге выделят 309 млрд рублей
Сегодня, 12:55
Уточняется, что 129 млрд рублей в бюджет программы вложит казна Северной столицы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что бюджет Территориальной программы бесплатной медицинской помощи в следующем году будет увеличен до 309 млрд рублей, что на 19 млрд рублей больше, чем в 2025-м. Сумму на 2026-2028 годы утвердили 2 декабря на заседании городского правительства. 

Уточняется, что 129 млрд рублей в бюджет программы вложит казна Северной столицы, еще 181 млрд рублей составят средства ОМС. А на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий горожан в 2026 году выделят 28,4 млрд рублей. В текущем году этот показатель составляет 25,9 млрд рублей. 

В оказании помощи поучаствуют 411 организаций. Большая часть из них – государственные учреждения здравоохранения, 9% – медицинские организации федерального подчинения, а 35% – организации негосударственной формы собственности. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские педиатры зарабатывают до 95 тыс. рублей в месяц. 

Фото: Piter.TV 

