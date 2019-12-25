На бесплатную медпомощь в 2026 году в Петербурге выделят 309 млрд рублей

Уточняется, что 129 млрд рублей в бюджет программы вложит казна Северной столицы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что бюджет Территориальной программы бесплатной медицинской помощи в следующем году будет увеличен до 309 млрд рублей, что на 19 млрд рублей больше, чем в 2025-м. Сумму на 2026-2028 годы утвердили 2 декабря на заседании городского правительства.

Уточняется, что 129 млрд рублей в бюджет программы вложит казна Северной столицы, еще 181 млрд рублей составят средства ОМС. А на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий горожан в 2026 году выделят 28,4 млрд рублей. В текущем году этот показатель составляет 25,9 млрд рублей.

В оказании помощи поучаствуют 411 организаций. Большая часть из них – государственные учреждения здравоохранения, 9% – медицинские организации федерального подчинения, а 35% – организации негосударственной формы собственности.

