Законопроект о бюджете на 2026–2028 годы принят во втором чтении

На очередном заседании Законодательного собрания Петербурга, состоявшемся 19 ноября, депутаты приняли 21 поправку к проекту бюджета города на будущий год. Из них 20 инициатив были внесены членами парламента, а одна пришла от исполнительной власти.

Заместитель председателя правительства Петербурга Алексей Корабельников обратил внимание на значимость предложенной губернатором поправки, которая направлена на усиление социальной составляющей бюджета и расширение финансирования транспортного строительства. В частности, предложено увеличить выделение средств муниципалитетам на улучшение внешнего вида дворов и зеленых насаждений на 6,2 миллиарда рублей.

Бюджет медицинских учреждений получит дополнительное финансирование в объёме 1,4 миллиарда рублей на обновление медицинского оборудования. Образовательные учреждения получат дополнительно 718 миллионов рублей на выполнение комплексного ремонта зданий и реконструкцию 42 школьных стадионов. Ещё полмиллиарда рублей выделят на создание игровых площадок и спортивных комплексов в дошкольных учреждениях, включая установку навесов от непогоды.

Парламентарии также поддержали две поправки, выдвинутые представителями фракции ЛДПР, касающиеся капитального ремонта помещений молодёжных центров и Дома молодежи. Поправки, представленные партией "Новые люди", предусматривают финансовую поддержку фестивалей мотоциклетной культуры и массового бегового движения. Предложения, сформулированные отдельными депутатами Андреем Алескеровым и Мариной Шишкиной, касаются выделения средств на реставрацию гидросооружений озера Сестрорецкое и реки Ижоры. Наконец, одобрено предложение депутата Ирины Ивановой о приобретении дополнительного оборудования для Елизаветинской больницы.

