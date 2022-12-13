В Выборге проводится доследственная проверка по факту обнаружения расчлененного тела

За гаражами в районе Путейской улицы 1 мая в трёх пакетах были обнаружены отчлененные части тела, предположительно, мужчины.

В Выборге по факту обнаружения человеческих останков тела проводится доследственная проверка, сообщили в СК по Ленинградской области.

За гаражами в районе Путейской улицы 1 мая в трёх пакетах были обнаружены отчлененные части тела, предположительно, мужчины. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая.

Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования, доследственной проверки, а также с учетом результатов расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения 16 февраля 2023 года возле Аннинских укреплений за Петровским мостом фрагмента тела. СК по Ленобласти

Также 17 апреля в заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне "Батарейная Гора" в Выборге была обнаружена отчлененная нога, предположительно мужчины, завернутая в черный полиэтиленовый пакет.

Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Следственные органы СК России обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией о безвестном исчезновении из любых регионов РФ мужчины, с просьбой сообщить любую информацию в отдел дежурных следователей по телефону 8(812)492-01-58, следственный отдел по Выборгу 8(81378) 53707, а также по телефону 02.

Фото: СК по Ленобласти (архив)