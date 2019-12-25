Расчистка русла Черной речки стартовала в Петербурге

Используются комбинированные методы очистки: операции "с воды" выполняют суда экологической направленности, а "с берега" задействована специальная техника.

Началась очистка русла Черной речки в Петербурге. Работы стартовали на участке длиной около четырёх километров, начинающемся от Богатырского проспекта и заканчивающемся на берегу Большой Невки. Используются комбинированные методы очистки: операции "с воды" выполняют суда экологической направленности, а "с берега" задействована специальная техника, сообщается в пресс-службе администрации города.

Первоначально водолазные группы обследуют дно водоёма на предмет наличия крупных погружённых объектов, обнаруженные предметы извлекаются на поверхность. Затем начинается сам процесс очищения дна, выполняемый специальным оборудованием: многоковшовыми и грейферными земснарядами, а в особо чувствительных участках – посредством специальных комплексов промыва грунта. Собранный материал загружается на шаланды и вывозится на специализированные полигоны.

Помимо текущих мероприятий, сейчас разрабатывается программа полной реконструкции и обустройства прилегающего участка набережной, начиная от пересечения с Богатырским проспектом и заканчивая районом вблизи Сабировской улицы. Завершение работ запланировано на 2027 год.

Фото: Правительство Петербурга