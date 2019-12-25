Мужчину убили во время драки на Ударников из-за женщины

В результате конфликта, который произошел днем 14 августа в доме на проспекте Ударников, умер 1 человек, 2 пострадали. Между двумя мужчинами завязалась драка. Тому, кто пытался их разнять, тоже досталось

По информации Piter.tv, драка произошла из-за женщины. Мужчины начали выяснять отношения на лестничной площадке. Один из них ударил ножом своего оппонента. Тот скончался от ножевых ранений, ему было 38 лет. Агрессор пытался скрыться после драки, но от полученных повреждений упал и позже был доставлен в больницу. За мелкое хулиганство в отношении него составили протокол.

В драке был еще один участник — гражданин Казахстана, который пытался разнять драку. Его госпитализировали в городскую больницу №17 в тяжелом состоянии, так как ему тоже нанесли несколько ножевых ранений.

15 августа Следственный комитет Петербурга по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что подросток-драчун отправил в больницу 40-летнего петербуржца.

Фото: Piter.tv