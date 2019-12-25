Подросток-драчун отправил в больницу 40-летнего петербуржца

Конфликт между мужчинами произошел на Старо-Петергофском проспекте.

В субботу вечером, 13 августа, на Старо-Петергофском проспекте подрались 18-летний молодой человек и 40-летний мужчина. В результате потасовки второй участник конфликта попал в больницу.

По информации Piter.tv, мужчина сейчас находится в реанимации. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Юного драчуна доставили в полицейский участок и поместили в изолятор. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv