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Подросток-драчун отправил в больницу 40-летнего петербуржца
Сегодня, 21:00
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Подросток-драчун отправил в больницу 40-летнего петербуржца

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Конфликт между мужчинами произошел на Старо-Петергофском проспекте.

В субботу вечером, 13 августа, на Старо-Петергофском проспекте подрались 18-летний молодой человек и 40-летний мужчина. В результате потасовки второй участник конфликта попал в больницу.

По информации Piter.tv, мужчина сейчас находится в реанимации. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму. 

Юного драчуна доставили в полицейский участок и поместили в изолятор. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Тихвине перевернулся автобус.

Фото: Piter.tv

Теги: драка на старо-петергофском проспекте, избил мужчину, мвд, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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