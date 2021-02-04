В Бегуницах мужчина и две женщины ранили жителя деревни Зимитицы

В поселке Бегуницы задержаны трое злоумышленников, которые причастны к ранению мужчины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне полицейским Волосовского района поступили сведения о том, что житель деревни Зимитицы упал на штырь. Правоохранители усомнились в характере получения травм и не ошиблись. В отдел увезли 31-летнего рецидивиста и двух его подруг, одна из них тоже имеет криминальное прошлое. С места происшествия изъяли три ножа.

А 32-летнего пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки, состояние мужчины оценили как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка.

А 32-летнего пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки, состояние мужчины оценили как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка.

