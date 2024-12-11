Ралли-рейд по снегу и льду пройдет в Ленобласти с 7 по 9 февраля

Экипажи пройдут на автомобилях около 400 километров по специальным участкам, проложенным в Приозерском и Выборгском районах.

Единственный в мире ралли-рейд по снегу и льду – баха "Россия – Северный Лес" – состоится в Ленобласти. Об этом рассказали в автодроме "Игора Драйв".

Мероприятие пройдет с 7 по 9 февраля. На одной площадке объединят автомобильный и мотоциклетный спорт. Гонку проведут в двух статусах – первого этапа чемпионата страны по ралли-рейдам и Всероссийского соревнования по моторалли.

Большая часть гонки будет по скоростным участкам, которые никогда не использовали в рамках бахи. Экипажи пройдут на автомобилях около 400 километров по специальным участкам, проложенным в Приозерском и Выборгском районах.

А протяженность гонки для спортсменов на мотоциклах меньше – их ожидает около 120 километров.

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Фото: пресс-служба автодрома "Игора Драйв"