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Ралли-рейд по снегу и льду пройдет в Ленобласти с 7 по 9 февраля
Сегодня, 9:58
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Ралли-рейд по снегу и льду пройдет в Ленобласти с 7 по 9 февраля

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Экипажи пройдут на автомобилях около 400 километров по специальным участкам, проложенным в Приозерском и Выборгском районах.

Единственный в мире ралли-рейд по снегу и льду – баха "Россия – Северный Лес" – состоится в Ленобласти. Об этом рассказали в автодроме "Игора Драйв".

Мероприятие пройдет с 7 по 9 февраля. На одной площадке объединят автомобильный и мотоциклетный спорт. Гонку проведут в двух статусах – первого этапа чемпионата страны по ралли-рейдам и Всероссийского соревнования по моторалли. 

Большая часть гонки будет по скоростным участкам, которые никогда не использовали в рамках бахи. Экипажи пройдут на автомобилях около 400 километров по специальным участкам, проложенным в Приозерском и Выборгском районах. 

А протяженность гонки для спортсменов на мотоциклах меньше – их ожидает около 120 километров. 

Ранее на Piter.TV: петербургские спортсмены представят страну на IV зимних играх России и Китая. 

Фото: пресс-служба автодрома "Игора Драйв"

Теги: ленобласть, ралли-рейд, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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