Петербургские спортсмены представят страну на IV зимних играх России и Китая

Соревнования продлятся до 14 января.

Молодые спортсмены – уроженцы Северной столицы – покажут свои навыки во время IV Российско-Китайских зимних игр в Сахалинской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Мероприятия спортивных соревнований будут проводиться вплоть до 14 января и соберут 224 спортсмена из России и Китая. Среди участников будет разыграно 42 комплекта наград.

Петербург представляют 16 спортсменов в шести видах спорта: прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, шорт-треке, фигурном катании на коньках, фристайле и кёрлинге. Болеем за наших! Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что по итогам III квартала 2024 года премии петербургского правительства получат 638 спортсменов и 309 тренеров.

Фото: Telegram / Пиотровский Online