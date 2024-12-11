Петербургские спортсмены представят страну на IV зимних играх России и Китая

Молодые спортсмены – уроженцы Северной столицы – покажут свои навыки во время IV Российско-Китайских зимних игр в Сахалинской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Мероприятия спортивных соревнований будут проводиться вплоть до 14 января и соберут 224 спортсмена из России и Китая. Среди участников будет разыграно 42 комплекта наград.
Петербург представляют 16 спортсменов в шести видах спорта: прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, шорт-треке, фигурном катании на коньках, фристайле и кёрлинге. Болеем за наших!
Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Ранее мы писали, что по итогам III квартала 2024 года премии петербургского правительства получат 638 спортсменов и 309 тренеров.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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