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Ракова заявила о планах оснастить роддома Москвы камерами наблюдения за новорожденными на лечении

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По ее словам, впервые проект появился в некоторых столичных роддомах в 2020 году.

Роддома Москвы планируют оснастить камерами наблюдения за новорожденными на лечении. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью "РИА Новости".

По ее словам, впервые проект появился в некоторых столичных роддомах в 2020 году. С его помощью родители могут смотреть за малышом, когда у них нет возможности находиться вместе с ним в больнице. Ракова отметила, что это касается в основном недоношенных детей в реанимации, которым необходимо "дозреть" в специальном кувезе.

Сейчас у нас такой сервис доступен в шести наших медицинских учреждениях, еще в ближайшее время сделаем восемь. И я думаю, что в ближайшее время все роддома оснастим таким приятным небольшим сервисом.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ранее Ракова заявила, что в Москве появится сеть клиник женского здоровья.

Видео: Telegram / РИА Новости.

Теги: анастасия ракова, камеры наблюдения, москва, роддома
Категории: Лента новостей, Новости России,

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