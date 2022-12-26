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В Москве появится сеть клиник женского здоровья

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В эти клиники переедут женские консультации, которые часто размещаются в неприспособленных и небольших помещениях.

В Москве появится сеть клиник женского здоровья. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью "РИА Новости".

По ее словам, проект стартует в 2023 году. В эти клиники переедут женские консультации, которые сейчас часто размещаются в неприспособленных и небольших помещениях. Ракова выразила надежду, что с помощью проекта получится создать достойные условия и обеспечить женщин современной, качественной и высокотехнологичной медицинской помощью.

Ранее мы сообщали, что в Москве на шоссе Энтузиастов столкнулись фура и автомобиль.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: анастасия ракова, женское здоровье, клиники, москва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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